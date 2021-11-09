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توقيع مذكرتي تعاون بالشرقية في مجال البحوث والقطاع السياحي

توقيع مذكرتي تعاون بالشرقية في مجال البحوث والقطاع السياحي

المنطقة الشرقية
تعليم البكيرية يوقع مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالقصيم

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توقيع مذكرتي تعاون بالشرقية في مجال البحوث والقطاع السياحي

توقيع مذكرتي تعاون بالشرقية في مجال البحوث والقطاع السياحي
http://almnatiq.net/?p=1064355
المناطق ـ الشرقية:

رعى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية اليوم، توقيع مذكرتي تعاون منفصلتين بين الهيئة ومعهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك فيصل بالأحساء، وشركة البحر الأحمر للسفن السياحية “سعودي كروز”، تعزيزًا للتعاون البيني بين الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية، وتحقيقًا للتنمية الاقتصادية فيها.

ووقّع المذكرة الأولى رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد بن صالح المطلق، حيث نصت على الاستفادة من المجالات العلمية والبحثية والتطبيقية لدى الطرفين، وتنمية الفرص التدريبية والندوات والمؤتمرات وورش العمل.

 

فيما وقع المهندس المطلق، والعضو المنتدب لشركة البحر الأحمر للسفن السياحية “سعودي كروز” المهندس فواز بن أحمد فاروقي، مذكرة التعاون الثانية لإعداد وتجهيز المنطقة الشرقية لاستقبال السفن وجذب السياح، من خلال إعداد الخطط اللازمة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة لدعم وتطوير الوجهات السياحية، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبشرية للطرفين، في المجالات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل، وعدد من أوجه التعاون الأخرى.

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