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وزير الصحة يوضح تفاصيل إضافة الآثار الصحية بمشروعات الأنظمة

وزير الصحة يوضح تفاصيل إضافة الآثار الصحية بمشروعات الأنظمة
http://almnatiq.net/?p=1064362
المناطق- واس:

قدم وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها.

 

وأكد أن القرار يأتي امتداداً للموافقة بتبنى أن تكون الصحة العامة سياسة وأولوية في جميع الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها مما يُخفف من عبء الأمراض، وهو ما يتطلب عمل جميع الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف بحيث تكون الصحة أولوية في جميع السياسات.

 

وثمن وزير الصحة ما تحظى به منظومة الصحة من رعاية وإهتمام كبيرين من لدن القيادة الحكيمة، مبينًا أن القطاع الصحي يشهد في هذا العهد الزاهر حراكاً تطويرياً شاملاً بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطن وبناء أجيال صحية سليمة تواصل مسيرة البناء والتطور في بلادنا الغالية .

 

من جانبها أكدت وزارة الصحة أهمية أن تُراعى ” الصحة” في جميع السياسات والتنظيمات لدى كل القطاعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخيرية بما في ذلك المؤسسات الخاصة والجهات المانحة وغيرها.

 

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