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تعليم البكيرية يوقع مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالقصيم

تعليم البكيرية يوقع مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالقصيم

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تعليم البكيرية يوقع مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالقصيم

تعليم البكيرية يوقع مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=1064363
المناطق ـ القصيم:

وقعت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية، اليوم الأربعاء ، مذكرة تعاون  بين إدارة التعليم بمحافظة البكيرية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بمنطقة القصيم ،وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال الإرشاد المهني للطلاب والطالبات والموجهين الطلابيين والموجهات الطلابيات.


ووقع المذكرة مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح ، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الأستاذ محمد بن عبدالعزيز النهابي ، وتنص المذكرة على العمل بتعزيز ثقافة الإرشاد المهني بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والكادر التعليمي في إدارة التعليم وإثراء محتوى بوابة سُبل للتطوير والإرشاد المهني وفق جدول زمني.

من جانبه تمنى مدير التعليم  التوفيق والنجاح لهذه الاتفاقية من إدارة التعليم “قسم التوجيه الطلابي “بنين-بنات” وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” .

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