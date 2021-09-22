هل يجب التحري عن المستحقين عند إخراج الزكاة؟.. عضو هيئة كبار العلماء يرد (فيديو)

قال عضو هيئة كبار العلماء سعد الشثري ، إنه يجب التحري عن من يتم اعطاءهم الزكاة.

وأضاف في مقطع فيديو على “تويتر”، أن هناك 3 حالات للمستحقين أما الأولى فهم الذين في حاجة ماسة للزكاة ومعروف لدى الجميع.

وأوضح أما الحالة الثانية فهم الذين تعرف أنهم بغير حاجة فهذا لا يجوز إعطائه من الزكاة، اما الحالة الثالثة من لا تعرف حالة وسألك من الزكاة وحينها يجب النظر إلى حاله.