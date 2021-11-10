بعد توجيه خادم الحرمين.. التوأم السيامي المصري “سارة وسلمى” يتوجهان للمملكة لإجراء عملية “الفصل”

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استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة اليوم، التوأم السيامي المصري سلمى وسارة عبد الغني هلال ووالديهما، قبل سفرهم إلى المملكة لإجراء عملية “الفصل” التي وجه بإجرائها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.

وأكد السفير نقلي خلال الاستقبال أن التوجيه الكريم بسفر التوأم ووالديهما لإجراء العملية بالمملكة يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، وما تشهده من روابط الدم والقربى، وما توليه القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ من رعاية واهتمام بالعمل الإنساني في دول العالم كافة، سائلاً المولى عز وجل أن تُكلل العملية بالنجاح والعودة السالمة إلى أرض مصر.

من جهته عبر والد الطفلتين عن شكره وامتنانه العميق للمملكة العربية السعودية على هذه المبادرة الكريمة، مؤكدًا أنها ليست أمرًا غريبًا على خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ.