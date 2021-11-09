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تعرف على سر القبض على “كاريلو” لاعب الهلال

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تعرف على سر القبض على “كاريلو” لاعب الهلال

تعرف على سر القبض على “كاريلو” لاعب الهلال
http://almnatiq.net/?p=1064435

ألقت قوات الشرطة في بيرو القبض على اللاعب أندريه كاريلو، جناح نادي الهلال، نظرًا لمشاركته في حفل جماعي رغم القيود التي تفرضها بيرو على الحياة الاجتماعية، بسبب وباء كورونا.

وذكرت تقارير صحفية صباح اليوم الأربعاء، أن لاعب الهلال أندريه كاريلو، ضبط أثناء حضور حفل جماعي، في إحدى المنازل بـ”لا مولينا”، وفقا لصحيفة “infobae” البيروفية.

وأكدت أن كاريلو، شارك في الحفل، رغم القيود التي تفرضها بيرو على الحياة الاجتماعية، بسبب وباء كورونا.

وأوضحت أن لاعب الهلال، شوهد، في الحفل، ثم ما لبث أن ألقت الشرطة، القبض عليه، بينما التقط بعض المشجعين، صورًا له، مع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بانتقادات قاسية.

وقالت مجلة “Amor y Fuego”، أنه وفق تصريحات رسمية من الشرطة، ألقي القبض على أندريه كاريلو، في تمام الساعة 21:06، بالقرب من الجامعة الزراعية، داخل منزل يقع في منطقة لا مولينا.

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