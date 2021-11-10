صحة حفر الباطن تعقد اجتماعاً لبرنامج “أداء الصحة” في نسخته الثالثة للقطاع الخاص

محررو المناطق

عقدت صحة حفر الباطن اليوم الاجتماع الثالث لتطبيق برنامج أداء الصحة بحضور مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي وممثلي المستشفيات الخاصة لمناقشة إشراك مستشفيات القطاع الخاص في النسخة الثالثة لبرنامج أداء الصحة.

ونُوقش خلال الاجتماع مؤشرات الأداء وبحث آليات تطبيق برنامج أداء الصحة النسخة الثالثة في المستشفيات الخاصة والذي يهدف إلى تحسين و تطوير الخدمات الصحية و رفع مستويات الإنتاجية و كفاءة و جودة الأداء في منشآت القطاع الخاص ، وتسهيل الوصول للخدمة من خلال مراقبة أداء الخدمات وإنشاء التقارير وتطوير المهارات بهدف تقليل الوقت المطلوب لحصول المريض على الخدمة الطبية مع الحرص على جودة الخدمة المقدمة له من خلال تقليص قائمة انتظار العمليات و تقليل انتظار مواعيد العيادات و مدة الانتظار في الطوارئ و غيرها من مشاريع التحسين التي تصب في مصلحة المراجعين والمرضى.