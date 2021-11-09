جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز توقع عقود اعتماد 24 برنامجاً أكاديمياً مع هيئة تقويم التعليم والتدريب

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وقعت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز مع هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الأربعاء 5 ربيع الآخر 1443هـ، الموافق 10 نوفمبر 2021م ، عقود اعتماد 24 برنامجاً أكاديمياً للجامعة بحضور رئيس الجامعة أ.د. عبدالرحمن بن هلال الطلحي وحضور المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” الدكتور صالح بن علي الغامدي وذلك بمقر معهد البحوث والخدمات الاستشارية التابع للجامعة بالرياض.

وشملت الاتفاقية توقيع عقود لاعتماد عدد من التخصصات كالطب والأمن السيبراني واللغة الإنجليزية والكيمياء والفيزياء والاحياء و المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية وبلغ عددها 24 برنامج بواقع 6 برامج في مرحلة الماجستير و 18 برنامج في مرحلة البكالوريوس.

تأتي عقود الاعتماد امتداداً لما تبذله الجامعة من جهود لتجويد مخرجاتها وتحسين الأداء بوحداتها والتي أثمرت بحصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب وكذلك حصول 18 برنامج من برامجها على الاعتمادات الدولية من هيئات عالمية مرموقة .

وتأتي تلك الجهود بهدف التقويم الدائم والمستمر لبرامج الجامعة بما يضمن تقديم مخرجات ذات جودة عالية تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز مكانة الجامعة محلياً ودولياً .

من جانبه أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي أن الشراكة مع الهيئة مستمرة وسيتم بإذن الله توقيع عقود لاعتماد عدد من البرامج الأخرى، موضحاً أن الجامعة لديها اكثر من 80 برنامجاً، يخدم محافظة الخرج والدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل و وادي الدواسر، حيث تعمل الجامعة على تعزيز مكتسباتها من خلال اعتماد تلك البرامج بهدف تعزيز جودة التعليم بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.