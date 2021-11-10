هاتفيًا.. ولي العهد يؤكد لـ”جونسون” التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية

المناطق - واس:

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني في بداية الاتصال بإعلان سمو ولي العهد عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل توفر التقنيات الآمنة لإدارة وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.