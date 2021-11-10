“أمانة المدينة” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. رابط وموعد التقديم

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين، لحملة الكفاءة فأعلى.

وأبانت أن عدد الوظائف المتاحة هي 9 وظائف لحملة الكفاءة فأعلى، عبر المرحلة الأولى (لتوطين وظائف التشغيل والصيانة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

(مدير مشروع، مهندس ميكانيكي، مهندس مدني، مشرف سلامة، مراقبة عامة، مراقب عام، فني كهربائي، فني تبريد وتكييف هواء، حداد).

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/04/05هـ الموافق 2021/11/10م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا https://eservices.taqat.sa/Eservices_Individual/Home.aspx