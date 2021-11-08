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إدارة نادي “نيوكاسل” تتفاوض مع محمد صلاح براتب أسبوعي لا يخطر على البال

إدارة نادي “نيوكاسل” تتفاوض مع محمد صلاح براتب أسبوعي لا يخطر على البال
http://almnatiq.net/?p=1064470

كشفت تقارير صحفية، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، يسعى لضم النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، الذي لم يتوصل لاتفاق حتى الآن مع إدارة “الريدز” لتجديد عقده.

ووفقاً لـصحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية، فإن إدارة نيوكاسل يونايتد تتحرك في جميع الاتجاهات لبناء الفريق في الفترة المقبلة، إذ تواصل إيدي هاو، المدير الفني الجديد للنادي، مع مايكل إدواردز، المدير الرياضي لليفربول، من أجل الوقوف على إمكانية جذبه إلى قلعة “سانت جيمس بارك”، ليصبح جزءا من مشروع الفريق الإنجليزي الجديد.

وزعم موقع “team talk” الإنجليزي، أن إدارة نيوكاسل الجديدة عرضت على محمد صلاح راتبا أسبوعيا قدره 700 ألف جنيه إسترليني، وهو أعلى راتب أسبوعي في العالم للاعب كرة قدم.

 

 

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