يوتيوبر شهير يثير الجدل بعد رميه أموال ضخمة في الشارع

آثار يوتيوبر روسي شهير حالة من الجدل بعدما نشر العديد من مقاطع الفيديو أثناء القاء أموال ضخمة في الشارع.

ويتساءل البعض عن أرباح اليوتيوبر الروسي «أنار مامادوف» الذي يمتلك العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من بينها «يوتيوب، إنستجرام، وتيك توك»، ولكن الأخير يعد الأكثر متابعة من الأشخاص بواقع 8 ملايين متابع.

وتخطى أحد الفيديوهات الخاصة بذلك الشاب، وهو يلقي الأموال بتلك الأداة المستخدمة حاجز 20 مليون مشاهدة، كما تخطت العديد من الفيديوهات حاجز الـ10 ملايين مشاهدة.

وبعد تصدر اليوتيوبر الروسي للمشهد على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، يتساءل البعض عن الأرباح التي يحققها اليوتيوبر من التطبيق الشهير «تيك توك»، من خلال تداول تلك الفيديوهات على صفحته.

وبحسب موقع «influencer marketing hub» المتخصص في أرباح التيك توك، فإن قيمة متوسط أرباح «مامادوف» المقدرة لكل منشور على صفحته، تتراوح ما بين 4681 و7801 دولار، أي ما يعادل أكثر من 73.4 ألف جنيه إلى ما يتجاوز حاجز الـ122.4 ألف جنيه مصري، والتي تختلف على حسب المشاهدات والإعجابات.

بينما يتراوح متوسط أرباح «مامادوف» الشهرية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، من 5 إلى 75 دولار شهريا، أي ما يعادل1177 جنيها مصريا، بحسب موقع «socialblade»، وذلك بعدما اتجهت الأولوية في الفيديوهات من «مامادوف» إلى «تيك توك»، نظرًا لحجم المشاهدات الكبير التي يتمتع بها هناك.