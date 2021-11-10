احدث الأخبار

لأول مرة.. التعليم تعلن بدء الاختبارات “الأربعاء” بدلاً من الأحد
أبرز المواد
 إدارة نادي “نيوكاسل” تتفاوض مع محمد صلاح براتب أسبوعي لا يخطر على البال
أبرز المواد
 “أمانة المدينة” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. رابط وموعد التقديم
أبرز المواد
 البحرين تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات وتدابير لحفظ أمنها
أبرز المواد
 “التعاون الخليجي” يدين ويستنكر إطلاق ميليشيا الحوثي ثلاثة صواريخ باليستية تجاه جنوب المملكة
أبرز المواد
 لم تقتله الكورونا.. السر الحقيقى وراء وفاة الفنان أحمد خليل
أبرز المواد
 “المرور” يوضح الإجراء المتبع حال التأخر في الرد على اعتراض مخالفة
أبرز المواد
 الكلية التقنية للبنات بالجوف تعلن عن مواعيد القبول للالتحاق في برنامج الدبلوم المسائي
منطقة الجوف
 بشكتاش يقترب من حسم صفقة لضم نجم النصر
أبرز المواد
 تعرف على سر القبض على “كاريلو” لاعب الهلال
أبرز المواد
 هاتفيًا.. ولي العهد يؤكد لـ”جونسون” التزام المملكة بتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية
أبرز المواد
 جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز توقع عقود اعتماد 24 برنامجاً أكاديمياً مع هيئة تقويم التعليم والتدريب
منطقة الرياض
لأول مرة.. التعليم تعلن بدء الاختبارات “الأربعاء” بدلاً من الأحد

لأول مرة.. التعليم تعلن بدء الاختبارات “الأربعاء” بدلاً من الأحد

أبرز المواد
إدارة نادي “نيوكاسل” تتفاوض مع محمد صلاح براتب أسبوعي لا يخطر على البال

إدارة نادي “نيوكاسل” تتفاوض مع محمد صلاح براتب أسبوعي لا يخطر على البال

أبرز المواد
“أمانة المدينة” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. رابط وموعد التقديم

“أمانة المدينة” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. رابط وموعد التقديم

أبرز المواد
البحرين تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات وتدابير لحفظ أمنها

البحرين تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات وتدابير لحفظ أمنها

أبرز المواد

لأول مرة.. التعليم تعلن بدء الاختبارات “الأربعاء” بدلاً من الأحد

لأول مرة.. التعليم تعلن بدء الاختبارات “الأربعاء” بدلاً من الأحد
http://almnatiq.net/?p=1064473
محررو المناطق

قررت وزارة التعليم أن تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول الجاري لهذا العام لجميع المراحل -ولأول مرة- مع نهاية الأسبوع “الأربعاء” بعد أن كانت تنطلق كالمعتاد بداية الأسبوع “الأحد”.

ووفقاً لـ”سبق”، سوف تسبق هذه الاختبارات التحريرية،  الاختبارات الشفهية ومواد التقويم المستمر (عن بُعد) في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ابتداء من يوم الأحد 9/ 4/ 1443هـ لمدة ثلاثة أيام، وتستبدل الاختبارات العلمية بمشاريع أو بحوث أو تقارير

ويأتي ذلك استمرار لضمان سير الدراسة والعملية التعليمية إلى آخر يوم دراسي قبل بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي

يُذكر أن وزارة التعليم تطبق هذه السنة 1443 ولأول مرة، التقويم الدراسي الجديد متضمنًا تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الدراسية الثلاثة.

 

 

 

 

روابط ذات صلة

7 نصائح صحية مهمة لتفادي الإصابة بالزهايمر في سن الشيخوخة

7 نصائح صحية مهمة لتفادي الإصابة بالزهايمر في سن الشيخوخة
3 توجيهات من “التعليم” بشأن آلية إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول

3 توجيهات من “التعليم” بشأن آلية إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول
وزارة التعليم تطلق البرنامج التدريبي لتأهيل 1018 معلم ومعلمة وفق منهجية STEM

وزارة التعليم تطلق البرنامج التدريبي لتأهيل 1018 معلم ومعلمة وفق منهجية STEM

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*