لأول مرة.. التعليم تعلن بدء الاختبارات “الأربعاء” بدلاً من الأحد

محررو المناطق

قررت وزارة التعليم أن تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول الجاري لهذا العام لجميع المراحل -ولأول مرة- مع نهاية الأسبوع “الأربعاء” بعد أن كانت تنطلق كالمعتاد بداية الأسبوع “الأحد”.

ووفقاً لـ”سبق”، سوف تسبق هذه الاختبارات التحريرية، الاختبارات الشفهية ومواد التقويم المستمر (عن بُعد) في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ابتداء من يوم الأحد 9/ 4/ 1443هـ لمدة ثلاثة أيام، وتستبدل الاختبارات العلمية بمشاريع أو بحوث أو تقارير

ويأتي ذلك استمرار لضمان سير الدراسة والعملية التعليمية إلى آخر يوم دراسي قبل بداية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي

يُذكر أن وزارة التعليم تطبق هذه السنة 1443 ولأول مرة، التقويم الدراسي الجديد متضمنًا تطوير المناهج والخطط الدراسية، والفصول الدراسية الثلاثة.