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لهذا السبب أسرة سهير البابلي أخفت عنها نبأ وفاة أحمد خليل

لهذا السبب أسرة سهير البابلي أخفت عنها نبأ وفاة أحمد خليل
http://almnatiq.net/?p=1064482

أكدت مصادر مقربة من الفنانة سهير البابلي، أن أسرتها اخفت عنها نبأ وفاة طليقها الفنان أحمد خليل، أمس الثلاثاء.

وقالت المصادر  إن  أسرة البابلي أخفت نبأ وفاة أحمد خليل عنها حتى لا تتعرض لأي انتكاسة صحية، بخاصة وأن حالتها الصحية ليست على ما يرام في الوقت الحالي، وما زالت محتجزة داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، مضيفاً أنها تقضي أغلب أوقاتها في النوم بفعل الأدوية التي تتعاطاها، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

وأوضح المصدر، أن الأطباء المعالجين لسهير البابلي طالبوا أسرتها بتجنب سماعها لأي أخبار سلبية قد تؤثر سلباً على صحتها، لافتاً إلى أنها طلبت من ابنتها وأفراد عائلتها تشغيل القرآن الكريم داخل العناية المركزة

وكان الفنان أحمد خليل، قد كشف في حوار سابق له مع «الوطن» عن طبيعة علاقته بالفنانة سهير البابلي بعد طلاقهما، مؤكداً أنه على تواصل دائم معها، ويحرص على الاطمئنان عليها من حين لآخر.

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