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بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يصل إلى جمهورية كرواتيا في زيارة رسمية تستمر عدة أيام

بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يصل إلى جمهورية كرواتيا في زيارة رسمية تستمر عدة أيام
http://almnatiq.net/?p=1064488

وصل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مساء اليوم الأربعاء إلى جمهورية كرواتيا في زيارة رسمية تستمر عدة أيام ، يوقع خلالها مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات العمل الإسلامي بين البلدين الصديقين .

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله إلى مطار زغرب الدولي سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك وغير مقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا الأستاذ أسامة بن داخل الأحمدي، ورئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الشيخ عزيز حسانوفيتس .

كما حضر مراسم الاستقبال مدير لجنة العلاقات مع الجهات الدينية بالحكومة الكرواتية السيد شيمي يورتيتش، ورئيس البروتوكول للحكومة الكرواتية السيد نيكولا بايتش، والمنسق العام للمشيخة الإسلامية الأمين العام للمسابقة الأوربية الدولية للقرآن الكريم الشيخ خالد ياسين.

 

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