احدث الأخبار

عبدالعزيز بن سعود يطلق عددًا من الغزلان والمها العربي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
أبرز المواد
 يوتيوبر شهير يثير الجدل بعد رميه أموال ضخمة في الشارع
أبرز المواد
 بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يصل إلى جمهورية كرواتيا في زيارة رسمية تستمر عدة أيام
محليات
 لأول مرة.. التعليم تعلن بدء الاختبارات “الأربعاء” بدلاً من الأحد لهذا السبب
أبرز المواد
 إدارة نادي “نيوكاسل” تتفاوض مع محمد صلاح براتب أسبوعي لا يخطر على البال
أبرز المواد
 “أمانة المدينة” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. رابط وموعد التقديم
أبرز المواد
 البحرين تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات وتدابير لحفظ أمنها
أبرز المواد
 “التعاون الخليجي” يدين ويستنكر إطلاق ميليشيا الحوثي ثلاثة صواريخ باليستية تجاه جنوب المملكة
أبرز المواد
 لم تقتله الكورونا.. السر الحقيقى وراء وفاة الفنان أحمد خليل
أبرز المواد
 “المرور” يوضح الإجراء المتبع حال التأخر في الرد على اعتراض مخالفة
أبرز المواد
 الكلية التقنية للبنات بالجوف تعلن عن مواعيد القبول للالتحاق في برنامج الدبلوم المسائي
منطقة الجوف
 بشكتاش يقترب من حسم صفقة لضم نجم النصر
أبرز المواد
عبدالعزيز بن سعود يطلق عددًا من الغزلان والمها العربي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

عبدالعزيز بن سعود يطلق عددًا من الغزلان والمها العربي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

أبرز المواد
يوتيوبر شهير يثير الجدل بعد رميه أموال ضخمة في الشارع

يوتيوبر شهير يثير الجدل بعد رميه أموال ضخمة في الشارع

أبرز المواد
بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يصل إلى جمهورية كرواتيا في زيارة رسمية تستمر عدة أيام

بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يصل إلى جمهورية كرواتيا في زيارة رسمية تستمر عدة أيام

محليات
لأول مرة.. التعليم تعلن بدء الاختبارات “الأربعاء” بدلاً من الأحد لهذا السبب

لأول مرة.. التعليم تعلن بدء الاختبارات “الأربعاء” بدلاً من الأحد لهذا السبب

أبرز المواد

عبدالعزيز بن سعود يطلق عددًا من الغزلان والمها العربي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

عبدالعزيز بن سعود يطلق عددًا من الغزلان والمها العربي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
http://almnatiq.net/?p=1064495

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، اليوم، المحمية، كما تم إطلاق عدد 70 من ظباء الريم، و 20 من المها العربي (الوضيحي).

ويأتي إطلاق هذه الأنواع من الكائنات الفطرية ضمن إطار جهود المحمية بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والقوات الخاصة للأمن البيئي، في إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، ولما لها من دور كبير في النظام البيئي، كما أنها تمثل جزءً من التراث الحضاري والتراث الطبيعي للمملكة وتسهم في إعادة التوازن البيئي.

 

روابط ذات صلة

الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية

الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى ملتقى أبشر السابع للتعاملات الإلكترونية
وزير الداخلية يرعى تخريج 216 طالبًا وطالبة بجامعة نايف للعلوم الأمنية

وزير الداخلية يرعى تخريج 216 طالبًا وطالبة بجامعة نايف للعلوم الأمنية
الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر

الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*