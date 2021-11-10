احدث الأخبار

تنبيه هام من “الزكاة والضريبة” للمكلفين من قطاع الأعمال
أبرز المواد
 مصادر: إخضاع عدادات المياه والكهرباء للرقابة خلال هذه المدة
أبرز المواد
 عبدالعزيز بن سعود يطلق عددًا من الغزلان والمها العربي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
أبرز المواد
 يوتيوبر شهير يثير الجدل بعد رميه أموال ضخمة في الشارع
أبرز المواد
 بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يصل إلى جمهورية كرواتيا في زيارة رسمية تستمر عدة أيام
محليات
 لأول مرة.. التعليم تعلن بدء الاختبارات “الأربعاء” بدلاً من الأحد لهذا السبب
أبرز المواد
 إدارة نادي “نيوكاسل” تتفاوض مع محمد صلاح براتب أسبوعي لا يخطر على البال
أبرز المواد
 “أمانة المدينة” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. رابط وموعد التقديم
أبرز المواد
 البحرين تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات وتدابير لحفظ أمنها
أبرز المواد
 “التعاون الخليجي” يدين ويستنكر إطلاق ميليشيا الحوثي ثلاثة صواريخ باليستية تجاه جنوب المملكة
أبرز المواد
 لم تقتله الكورونا.. السر الحقيقى وراء وفاة الفنان أحمد خليل
أبرز المواد
 “المرور” يوضح الإجراء المتبع حال التأخر في الرد على اعتراض مخالفة
أبرز المواد
تنبيه هام من “الزكاة والضريبة” للمكلفين من قطاع الأعمال

تنبيه هام من “الزكاة والضريبة” للمكلفين من قطاع الأعمال

أبرز المواد
مصادر: إخضاع عدادات المياه والكهرباء للرقابة خلال هذه المدة

مصادر: إخضاع عدادات المياه والكهرباء للرقابة خلال هذه المدة

أبرز المواد
عبدالعزيز بن سعود يطلق عددًا من الغزلان والمها العربي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

عبدالعزيز بن سعود يطلق عددًا من الغزلان والمها العربي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

أبرز المواد
يوتيوبر شهير يثير الجدل بعد رميه أموال ضخمة في الشارع

يوتيوبر شهير يثير الجدل بعد رميه أموال ضخمة في الشارع

أبرز المواد

تنبيه هام من “الزكاة والضريبة” للمكلفين من قطاع الأعمال

تنبيه هام من “الزكاة والضريبة” للمكلفين من قطاع الأعمال
http://almnatiq.net/?p=1064505

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنبيهاً مهماً للمكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي سبتمبر وأكتوبر الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري كحدٍ أقصى

ودعت الهيئة مكلفيها إلى  المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

 

روابط ذات صلة

هل يجب التحري عن المستحقين عند إخراج الزكاة؟.. عضو هيئة كبار العلماء يرد (فيديو)

هل يجب التحري عن المستحقين عند إخراج الزكاة؟.. عضو هيئة كبار العلماء يرد (فيديو)
“الجمارك”: حالة واحدة يعفى فيها الذهب من “القيمة المضافة”

“الجمارك”: حالة واحدة يعفى فيها الذهب من “القيمة المضافة”
“الجمارك” تحذر الخاضعين للائحة الفوترةالإلكترونية: 30 يومًا على التطبيق

“الجمارك” تحذر الخاضعين للائحة الفوترةالإلكترونية: 30 يومًا على التطبيق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*