تنبيه هام من “الزكاة والضريبة” للمكلفين من قطاع الأعمال

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنبيهاً مهماً للمكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي سبتمبر وأكتوبر الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري كحدٍ أقصى

ودعت الهيئة مكلفيها إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.