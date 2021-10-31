مصادر: إخضاع عدادات المياه والكهرباء للرقابة خلال هذه المدة

كشفت مصادر مطلعة، أنه في غضون 4 أشهر ستخضع عدادات المياه والكهرباء للرقابة للحد من المشاكل التي يعاني منها بعض المستهلكين.
وأضافت المصادر أن برنامج تقييس هو مبادرة تنفذها هيئة المواصفات والمقاييس، وتأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني- وفقاً لـ”الإخبارية”-.
وقالت إن هذا البرنامج وهذه المبادرات تستهدف ضبط العلاقة بين المستهلك والبائع أو متلقي الخدمة.
فيديو | مراسل #الإخبارية "خالد الجناحي" نقلا عن مصادر:
خلال 4 شهور عدادات المياه والكهرباء ستخضع للرقابة وستحد من مشكلة القراءات الخاطئة .. وكاميرات "ساهر" مشمولة بالرقابة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/fLKB5adbRy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 10, 2021
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