هل صاحب العمل مسؤول عن متابعة الخروج النهائي لمكفوله؟.. الجوازات تجيب

حملت المديرية العامة للجوازات، صاحب العمل المسؤولية عن متابعة مغادرة مكفوله وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط.

وقالت الجوازات اليوم الأربعاء، أنه في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي، على صاحب العمل متابعة مغادرة مكفوله وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط، مشيرة إلى أنه في حال عدم معرفة صاحب العمل بمقر المكفول، عليه إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ تغيب.

جاء ذلك ردًا على استفسار ورد إلى مديرية الجوازات من صاحب عمل منح تأشيرة خروج نهائي لعامل قبل نهاية الإقامة، وانتهت الإقامة أثناء مدة الخروج النهائي، وهرب العامل.