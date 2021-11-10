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هل القهوة والشاي تؤدي إلى الشعور بالسعادة حقاً؟.. استشاري يجيب (فيديو)

هل القهوة والشاي تؤدي إلى الشعور بالسعادة حقاً؟.. استشاري يجيب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1064537

كشف استشاري أمراض نفسية عبد الرحمن العازمي، عن أن المنبهات وخاصة القهوة لها دور كبير في الشعور بالسعادة.

 

وأوضح في لقاء مع قناة “روتانا خليجية”، أن القهوة والشاي من مصادر الشعور بالسعادة بشرط عدم إضافة لها خلطات، أو الإفراط في إضافة السكر عليها لكونه مضر بالصحة أو تناولها في الصباح من غير إفطار.

 

وأشار إلى أن هناك العديد من الأطعمة تجعل الإنسان يشعر بالسعادة ويبتعد عن الضغوط شرط ألا تكون ضارة بصحته.

 

 

 

 

 

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