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استشاري نفسي يكشف عن عادة قد تصيب الإنسان بالجنون المؤقت (فيديو)

استشاري نفسي يكشف عن عادة قد تصيب الإنسان بالجنون المؤقت (فيديو)

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استشاري نفسي يكشف عن عادة قد تصيب الإنسان بالجنون المؤقت (فيديو)

استشاري نفسي يكشف عن عادة قد تصيب الإنسان بالجنون المؤقت (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1064540

قال د. عبد الرحمن العازمي، خبير الإرشاد النفسي والأسري، إن تقلبات المزاج هي البوابة العظمى للمشاكل النفسية التي تصيب الإنسان في حياته اليومية، مشيرًا إلى أنه من الصعب جدا ضبط أسبابها.

 

وقال العازمي خلال حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الأربعاء، إن هناك بعض الحالات التي تكشف عن تأثر الإنسان بتقلبات المزاج الأمر الذي قد يصيبه بانفلات الأعصاب والذي قد يصل به للجنون المؤقت”.

 

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