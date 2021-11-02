أمانة الطائف تعزز الخدمات البلدية في مخططات المنح بالمحافظة

نفذت أمانة الطائف من خلال وكالة المشاريع أعمال السفلتة لـ 14 ألف متر مكعب من الإسفلت في عدد من شوارع مخطط المنح بجليل (شمال الطائف)، ضمن جهود الأمانة لتعزيز الخدمات البلدية في مخططات المنح التي وزعتها على المواطنين، ورفع مستوى أداء الشوارع في هذه المخططات بما ييسر على الأهالي ويسهل عليهم.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن الأمانة تعمل وفق إستراتيجية محددة وضعت لدعم الخدمات بهذه المخططات بتحديد الأولويات من حيث الكثافة السكانية والنمو العمراني، وتنفيذ المشروعات خلال المرحلة المقبلة وفق المخصصات المتاحة.

وبين أن الأمانة بصدد تنفيذ جملة من مشروعات الكشط وإعادة السفلتة في العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية، ضمن منظومة شبكة الطرق الداخلية بالمدينة بهدف تحسين كفاءة الشوارع، والعمل على مرونة التدفق المروري الكثيف وبخاصة في فترات الذروة بالشوارع الرئيسة.