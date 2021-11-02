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أمانة الطائف تعزز الخدمات البلدية في مخططات المنح بالمحافظة

أمانة الطائف تعزز الخدمات البلدية في مخططات المنح بالمحافظة

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أمانة الطائف تعزز الخدمات البلدية في مخططات المنح بالمحافظة

أمانة الطائف تعزز الخدمات البلدية في مخططات المنح بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=1064580

نفذت أمانة الطائف من خلال وكالة المشاريع أعمال السفلتة لـ 14 ألف متر مكعب من الإسفلت في عدد من شوارع مخطط المنح بجليل (شمال الطائف)، ضمن جهود الأمانة لتعزيز الخدمات البلدية في مخططات المنح التي وزعتها على المواطنين، ورفع مستوى أداء الشوارع في هذه المخططات بما ييسر على الأهالي ويسهل عليهم.

وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن الأمانة تعمل وفق إستراتيجية محددة وضعت لدعم الخدمات بهذه المخططات بتحديد الأولويات من حيث الكثافة السكانية والنمو العمراني، وتنفيذ المشروعات خلال المرحلة المقبلة وفق المخصصات المتاحة.

وبين أن الأمانة بصدد تنفيذ جملة من مشروعات الكشط وإعادة السفلتة في العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية، ضمن منظومة شبكة الطرق الداخلية بالمدينة بهدف تحسين كفاءة الشوارع، والعمل على مرونة التدفق المروري الكثيف وبخاصة في فترات الذروة بالشوارع الرئيسة.

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