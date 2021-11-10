7 آلاف طالب وطالبة بالصف الخامس الابتدائي ينهون الاختبار الدولي للفهم القرائي “بيرلز”

المناطق - واس:

أنهى اليوم الأربعاء أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة بالصف الخامس الابتدائي أداء الاختبار الدولي للفهم القرائي بيرلز PIRLS، الذي استمر لثلاثة أيام، خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2021م، وتشرف عليه منظمة التحصيل التربوي IEA.

وأُقيمت الاختبارات حضورياً في 177 مدرسة بمناطق ومحافظات المملكة، وسط الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وبمشاركة طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي بصفة استثنائية هذا العام بدلاً من طلبة الصف الرابع بسبب جائحة كورونا.

وتهدف وزارة التعليم من المشاركة في الاختبار إلى قياس مستوى مهارات الطلبة في القراءة والفهم والتحليل، ورفع مستوى نواتج التعلّم، وكذلك تطوير الخطط الدراسية والتطبيقات والإثراءات في المناهج، إلى جانب رفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، ومقارنة النتائج بمستوى الأداء العالمي للفهم القرائي.

وكثّفت وزارة التعليم جهودها المشتركة خلال الفترة الماضية لتهيئة الطلبة للاختبار نفسياً ومعرفياً، وتعزيز دور الأسر وأولياء الأمور في تحفيز أبنائهم، إلى جانب تقدير جهود المعلمين والمعلمات في تهيئة طلابهم، وتوفير الدعم الفني من مديري المدارس استعداداً للاختبار، وتنسيق الجهود في مكاتب وإدارات التعليم.