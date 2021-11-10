وكيل الصحة يكشف عدد المتأخرين عن تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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قال الدكتور عبد الله عسيري، وكيل وزارة الصحة، إن السبب وراء ارتفاع إعداد الإصابات في القارة الأوروبية هو عدم الالتزام باللقاح.

وكتب عسيري عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الأربعاء: “الموجة الحالية في اوروبا سببها انخفاض التغطية باللقاح خاصة في شرق أوروبا”.

وتابع: في  حوالي ٢ مليون مواطن ومقيم ممن بلغ ١٢ سنة وأكبر لم يحصلوا على الجرعة الثانية حتى الآن، نرجوكم تقدموا واحصلوا على الجرعة الثانية من أي لقاح معتمد كونوا سبباً في استكمال الميل الأخير من هذه الرحلة الشاقة”.

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