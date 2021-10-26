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جامعة جدة تكرم الفائزين بمسابقة كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة

جامعة جدة تكرم الفائزين بمسابقة كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة

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جامعة جدة تكرم الفائزين بمسابقة كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة

جامعة جدة تكرم الفائزين بمسابقة كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة
http://almnatiq.net/?p=1064600

كرم رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان اليوم، الفائزين من الطلاب والطالبات ولجنة تحكيم الأبحاث العلمية المشاركة في المسابقة البحثية “الإبداع في الوسطية والاعتدال ” لكرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة، التي ضمت ثلاثة محاور رئيسة، الأول ” الانتماء”، والمحور الثاني ” الاعتدال”، والمحور الثالث ” نبذ التطرف”.

وشدد معاليه على ضرورة سلامة الفكر التي تعني سلامة الإنسان والأوطان، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تعد الأولى بين الجامعات السعودية، مما يدل على تميز كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة في منتجاته الفكرية والنوعية، كما يدل على الوعي الفكري لدى القائمين على المسابقة.

من جانبه أكد المشرف على كرسي الأمير خالد الفيصل للقدوة الحسنة والمشرف على المسابقة، الدكتور فهد العطري، على دعم معالي رئيس الجامعة وتشجيعه للطلاب والطالبات على البحث العلمي وخصوصاً في القضايا التي توجه فكر الشباب نحو الاعتدال.

يذكر أن كرسي الأمير خالد الفيصل للمسابقة قد رصد جوائز مالية بقيمة تسعة وتسعين ألف ريال للطلاب والطالبات الفائزين والمشرفين عليهم وقد فاز في المسابقة ثلاثة طلاب في كل محور من المحاور الثلاث البحثية للمسابقة.

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