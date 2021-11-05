“سفاح الإسماعيلية” يكشف تفاصيل جديدة بشأن الواقعة التي هزت مصر

محررو المناطق

كشف المتهم بذبح شخص في وضح النهار في شارع طنطا بمحافظة الإسماعيلية أمام الأهالي وفصل رأسه عن جسده في القضية التي اشتهرت باسم “سفاح الإسماعيلية” ، تفاصيل جديدة عن الواقعة.

وأوضح الجاني إن سبب قتل المجني عليه بقوله “أنا كنت أعطيت أخته ماكينة شعر لتصليحها، وذهبت بعد كدا أجيبها ودار بيني أنا وأخوها حوار كبير بسبب المكينة وتأخيرها في تصليحها، وقتها فكرت في قتله، والدم جري في عروقي”.

وأضاف أنه في يوم ارتكاب الجريمةكان قد تعاطى مواد مخدرة ، واحضر ساطوراً ، مبيناً : لما شوفته مشيت وراه ودار بيننا نقاش قبل ما أضربه بالساطور ولما ضربته وجرى مني في الشارع جريت وراه لحد ما وقع مني وفضلت أضرب فيه لحد ما قطعت رأسه ولما الناس لمت عليا قولت موضوع أختي وأمي ده علشان أقدر أهرب من الناس”.