بخطوات بسيطة.. الموارد البشرية توضح كيفية التقدم بطلب إثبات “كيدية” بلاغ تغيب

كشف الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن الخطوات الواجب اتباعها لإثبات كيدية بلاغ التغيب، موضحًا كيفية التقدم بطلب عبر الموقع المختص.

وأكدت الوزارة، عبر حساب “العناية بالعملاء” على “تويتر”، إنَّ إثبات كيدية بلاغ التغيب يتطلب الدخول على الموقع المختص واختيار أيقونة “خدمة طلب إثبات كيدية بلاغ تغيب”، وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وتسجيل الدخول، عبر الرابط (اضغط هنا: https://www.mol.gov.sa/SecureSSL/Login.aspx).

وحول المدة المقدرة لإغلاق طلبات بلاغات التغيب، أكدت الوزارة أن المدة اللازمة لإغلاق أو الرد بطلب المزيد من الوثائق لطلبات بلاغات التغيب يتم تحديدها بعشرة أيام عمل.