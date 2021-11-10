تحذير من أمن الدولة بشأن جمع التبرعات بطرق غير نظامية

وجهت أمن الدولة تحذيراً مهماً بشأن جمع التبرعات لجهات داخلية وخارجية.

وقالت في تغريدة على حسابها بموقع” توتير”، إن جمع الأشخاص للتبرعات، لجهات داخلية أو خارجية، مخالف للأنظمة والتعليمات، وقد يكون مصدرًا لتمويل الإرهاب.

الجدير ذكره، أن جمع التبرعات بطرق غير نظامية مخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن أو الغرامة.