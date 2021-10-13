جامعة جازان تعقد ملتقى الممارسات المثلى للتعليم والتعلُّم في دورته الثانية

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افتتح رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم ، فعاليات ملتقى الممارسات المثلى الثاني،الذي نظمته عمادة التطوير الأكاديمي بعنوان” دور البيانات في دعم اتخاذ القرار”، وذلك على مسرح كليتي الآداب والتطبيقية، بحضور الرئيس التنفيذي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة الدكتور أحمد بابدر، ووكلاء الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات.

وأكد معاليه أهمية الملتقى وما تمثله البيانات في دعم صناعة واتخاذ القرارات وبناء السياسات التنموية والمبادرات الإستراتيجية، مشيراً إلى أن البيانات تسهم بشكل فعّال في تحسين المبادرات وتعزيزها لبناء مجتمع قائم على المعرفة.

وهدف الملتقى إلى نشر الممارسات المتميزة من خلال استعراض عدد من التجارب الرائدة فى عمليات الاعتماد الأكاديمي، وأفضل الممارسات في عمليتي التعليم والتعلُّم، وتعزيز مفهوم دور البيانات في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب الإسهام فى تمكين البرامج الأكاديمية لتعزيز مفهوم التميز المؤسسي من خلال توفير منصة مثالية لعرض أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية بين البرامج، وإقامة حوار فاعل بين الأكاديميين.

وتضمن الملتقى عددا من أوراق العمل من خلال تقديم قراءة إحصائية لبيانات التسجيل بالجامعة، وتصوير وتمثيل البيانات الأكاديمية، والتعرف على الطرق الصحيحة للوصول إلى البيانات بجودة عالية، والإسهام في رفع مستوى جودة البيانات.