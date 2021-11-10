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جامعة جازان تستضيف ملتقى منظومة الابتكار التجاري

جامعة جازان تستضيف ملتقى منظومة الابتكار التجاري

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جامعة جازان تعقد ملتقى الممارسات المثلى للتعليم والتعلُّم في دورته الثانية

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جامعة جازان تستضيف ملتقى منظومة الابتكار التجاري

جامعة جازان تستضيف ملتقى منظومة الابتكار التجاري
http://almnatiq.net/?p=1064690

بدأت اليوم فعاليات ملتقى “منظومة الابتكار التجاري الوطنية في المنطقة الجنوبية” الذي تنظمه هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة (20) جهة من الجهات الحكومية والشركات الكبرى والجامعات السعودية.

ويهدف الملتقى الذي تستضيفه جامعة جازان على مدى ثلاثة أيام إلى مناقشة سبل التعاون في دعم المنشآت الابتكارية بمدن جنوب المملكة ، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات التنموية ذات الأثر المستدام في الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار، وكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية والابتكار للمشروعات الوطنية.

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