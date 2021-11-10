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تركي العجمة: كل الأندية في حالها إلا النصر ساحة للأحداث الرياضية (فيديو)

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تركي العجمة: كل الأندية في حالها إلا النصر ساحة للأحداث الرياضية (فيديو)

تركي العجمة: كل الأندية في حالها إلا النصر ساحة للأحداث الرياضية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1064704

اندهش الإعلامي تركي العجمة، من كثرة مشاكل نادي النصر والتطورات الأخيرة التي حدثت بالنادي.

 

وأوضح إنه في الوقت الذي تتجه أنظار كل المواطنين للمنتخب الوطني لمباراته المهمة غدا أمام منتخب أستراليا، يلفت الانتباه بمشاكله الداخلية.

 

وأبان أن من ضمن هذه المشاكل إقالة حسين عبد الغني والمدير الفني برنارد، مضيفاً أن : كل الأندية في حالها إلا النصر ساحة للأحداث الرياضية”.

 

 

 

 

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