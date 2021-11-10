تركي العجمة: كل الأندية في حالها إلا النصر ساحة للأحداث الرياضية (فيديو)

اندهش الإعلامي تركي العجمة، من كثرة مشاكل نادي النصر والتطورات الأخيرة التي حدثت بالنادي.
وأوضح إنه في الوقت الذي تتجه أنظار كل المواطنين للمنتخب الوطني لمباراته المهمة غدا أمام منتخب أستراليا، يلفت الانتباه بمشاكله الداخلية.
وأبان أن من ضمن هذه المشاكل إقالة حسين عبد الغني والمدير الفني برنارد، مضيفاً أن : كل الأندية في حالها إلا النصر ساحة للأحداث الرياضية”.
تطورات الأحداث داخل النصر.. #تركي_العجمة: كل الأندية في حالها إلا النصر ساحة للأحداث الرياضية@TurkiAlajmah#كورة_روتانا pic.twitter.com/uxxrauzRU2
— برنامج كورة (@korarotana) November 10, 2021
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