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طقس المملكة اليوم.. الأرصاد: ضباب وانخفاض في درجات الحرارة على 8 مناطق

طقس المملكة اليوم.. الأرصاد: ضباب وانخفاض في درجات الحرارة على 8 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1064728
المناطق ـ واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، منذ قليل، تقريرًا بشأن عن حالة الطقس اليوم الخميس، متوقعًا انخفاض في درجات الحرارة على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل،
وقال “الوطني للأرصاد”،  إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وأجزاء من شرق المملكة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية شرقاً بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية غرباً بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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