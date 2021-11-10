تعليم المدينة المنورة يدشن برنامج “إتقان” لتطوير أنشطة وبرامج التربية البدنية

المناطق ـ المدينة المنورة:

دشنت إدارة تعليم المدينة المنورة أمس برنامج “إتقان” الرياضي لتطوير أنشطة وبرامج التربية البدنية والدفاع عن النفس بحضور مدير عام تعليم المنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم وذلك بمقر مكتب تعليم شرق المدينة.

وتضمنت مسارات البرنامج الذي صاحبه معرض “إنجازاتنا تتحدث “، شراكة وتعاون وريادة وتميز وقيم ومكتسبات وفق إستراتيجية ورؤية تراعي تحقيق أهداف الرياضة المدرسية وتعزيز أهميتها على أبنائنا الطلاب وعبر رسالة مضمونها الأداء الرياضي المتقن والمميز ومنهجية نحو التطوير والتنظيم إدارة الأنشطة والبرامج الرياضية وتنفيذها بشكل احترافي وصولا لمرحلة التقييم .

ويستهدف برنامج “إتقان” الرياضي من خلال مساراته الطلاب ومعلمي المادة والمجتمع عبر باقة من البرامج الرياضية المدرسية الحديثة والمتنوعة.