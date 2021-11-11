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“واتساب” يحذر من طريقة نصب جديدة.. و”صديقك في محنة” كلمة السر

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“واتساب” يحذر من طريقة نصب جديدة.. و”صديقك في محنة” كلمة السر

“واتساب” يحذر من طريقة نصب جديدة.. و”صديقك في محنة” كلمة السر
حظر واتساب
http://almnatiq.net/?p=1064736
محررو المناطق:

وجه تطبيق “واتساب”، تحذيرًا مهما إلى المستخدمين من رسائل احتيال ترد إلى حساباتهم، عبر هواتف أصدقائهم على شكل كلام مكتوب، بحسب ما ذكرته شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وقالت الشبكة اليوم الخميس، إن “واتساب” أطلق حملة توعية بالتعاون مع هيئة معنية بحماية المستهلك في بريطانيا حيال هذا الأسلوب الجديد من الاحتيال، وتذكر حملة التوعية إن 59 % من البريطانيين تلقوا رسائل احتيالية أو يعرفون شخصًا تعرض لذلك العام الماضي.

وبحسب الشبكة البريطانية، فإن 3 خطوات رئيسية تقوم عليها الحملة: “توقف قليلا، وفكّر، واتصل”، وتهدف الحملة إلى تنبيه الضحايا المحتملين بشأن طريقة الاحتيال الجديدة، وكيفية التصدي لها.

وتذكر الحملة: “خذ وقتك قبل أن ترد على هذه الرسالة، وتأكد من تفعيل نظام التحقق في التطبيق لحماية نفسه، وفكرّ: هل الطلب منطقي؟ وهل يطلبون المال؟ تذكر دائما أن المحتالين يستغلون لطف الناس وثقتهم. واتصل، فالمكالمة مهمة تجعلك تتأكد من أن صديقك بالفعل في محنة”.

وتشير تقارير إلى اخترق قراصنة حسابات على “واتس آب”، عبر استخدام حسابات أخرى اخترقوها بالفعل، ويستغلوها في توجيه رسائل “طلب مساعدة”.

وبحسب التقارير، فإنه غالبا ما يطلب المخترقون الذي يعتمدون أسلوب “صديق في محنة”، إلى إرسال كود ويطلبون من الضحية إعادته إليهم، وهذا يمكّن المجرمين من اختراق الحساب.

وطالب “واتس آب” المستخدمين، “في حال تلقيت رسالة مشكوك فيها، فأسهل وأسرع طريقه هي أن تجري مكالمة مع صاحب الرسالة أو تطلب من توجيه رسالة صوتية. الغاية من ذلك التأكد من هو بالفعل الشخص الذي يقف خلف الرسالة”.

وأضاف: “صديق في محنة أو في حاجة يستحق الاتصال”. وقال تطبيق التواصل الفوري إنه في حال شك المستخدم في وجود احتيال فعليه إبلاغ الجهات المعنية.

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