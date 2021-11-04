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سفارة المملكة في واشنطن تغلق أبوابها بداية من اليوم.. وتحدد موعد استئناف العمل

سفارة المملكة في واشنطن تغلق أبوابها بداية من اليوم.. وتحدد موعد استئناف العمل

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سفارة المملكة في واشنطن تغلق أبوابها بداية من اليوم.. وتحدد موعد استئناف العمل

سفارة المملكة في واشنطن تغلق أبوابها بداية من اليوم.. وتحدد موعد استئناف العمل
سفارة المملكة في واشنطن
http://almnatiq.net/?p=1064741
محررو المناطق:

وجهت سفارة المملكة في واشنطن، والقنصلية في لوس أنجلوس، تنويهًا هامًا لرعاياها بأن السفارة ستكون مغلقة اليوم الخميس وغدًا الجمعة على أن يتم استئناف العمل يوم الإثنين المقبل.

وقالت السفارة في واشنطن عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن السفارة ستكون مغلقة يومي الخميس والجمعة، خلال الإجازة الفيدرالية في الولايات المتحدة، وفي حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.

كما نوهت القنصلية في لوس أنجلوس عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أنها ستكون مغلقة يومي الخميس والجمعة، تزامنًا مع  عطلة رسمية في الولايات المتحدة، وسوف يستأنف العمل يوم الإثنين المقبل، وسيتم  التواصل في الحالات الطارئة على هذا الرقم (310-895-6642).

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