“النصر” يحذر من مفاوضات الوكلاء الوهمية باسمه

محررو المناطق:

حذر نادي النصر، الوسطاء وغيرهم من استخدام اسم النادي في أي مفاوضات، مطالبة الجميع بعدم التفاعل مع أي طلب لا يتضمن تفويضًا رسميًا من النادي.

وكتب نادي النصر عبر تويتر: “لاحظ نادي النصر قيام كثير من الوكلاء، بالدخول في مفاوضات مع لاعبين ومدربين باسم النادي دون أي تفويض أو رغبة، مما أثر على سمعة النادي في دول متعددة وتسبب في نشر أخبار عارية من الصحة”.

وأضاف العالمي: “بناء عليه فإن إدارة نادي النصر تتمنى من الجميع عدم التفاعل مع أي طلب لا يتضمن تفويضا رسميًا من النادي، كما أنها لن تنظر في أي عرض إلا من الوكيل المباشر للاعب والمدرب وبعد أن يقوم الإثبات على ذلك. كما تحذر الوسطاء وغيرهم من استخدام اسم النادي في أي مفاوضات”.