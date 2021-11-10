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“الدويش” يكشف السبب الرئيسي لإقالة عبدالغني وبيدرو من النصر

“الدويش” يكشف السبب الرئيسي لإقالة عبدالغني وبيدرو من النصر

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“الدويش” يكشف السبب الرئيسي لإقالة عبدالغني وبيدرو من النصر

“الدويش” يكشف السبب الرئيسي لإقالة عبدالغني وبيدرو من النصر
http://almnatiq.net/?p=1064750
محررو المناطق:

علق محمد الدويش، الإعلامي الرياضي، على رحيل كلاً من البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للنصر، وحسين عبدالغني، المدير التنفيذي لكرة القدم بالعالمي قائلاً:” أنا مع المسؤولين في النصر بالتغيير الفني والإداري إن نقل هذا التغيير عمل الفريق للجدية والانضباطية والجماعية وتطويع المهرجين والفوضويين و الفرديين أو إبعادهم دون أنْ أتوقف عند حسابات شخصية”، موضحًا الأشخاص ليسوا هم الهدف وإنّما عملهم”.

وأضاف “الدويش” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،”كلٌ منهما اشترط لاستمراره رحيل الآخر فقرر المسؤول رحيلهما معًا، عقبال بقية الجهاز”، مضيفًا:”هاتوا ناس تشتغل مش تشتغلكم وتشتغل اللاعبين وتشتغلنا”.

وكانت قد قررت إدارة نادي النصر، إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد بيدرو إيمانويل، مقدمين له الشكر على الفترة التي قضاها مدربًا للفريق.

وقدمت إدارة نادي النصر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الشكر لـ” إيمانويل”، وذلك عن الفترة التي قضاها مدربًا. الفريق.

كما قررت تولى السيد مارسيلو سالازار قيادة الفريق فنيًا حتى الإعلان عن المدرب الجديد.
كما وافقت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، على استقالة المدير التنفيذي لكرة القدم الكابتن حسين عبدالغني.

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