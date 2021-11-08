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الكويت تمنع السودانيين من دخول البلاد إلا بموافقات أمنية

الكويت تمنع السودانيين من دخول البلاد إلا بموافقات أمنية

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الكويت تمنع السودانيين من دخول البلاد إلا بموافقات أمنية

الكويت تمنع السودانيين من دخول البلاد إلا بموافقات أمنية
الكويت تمنع السودانيين
http://almnatiq.net/?p=1064760
محررو المناطق:

كشفت صحيفة “القبس” الكويتية، تلقى إدارات شؤون الإقامة في محافظات الكويت الست أمراً شفهياً، بإيقاف كل المعاملات المتعلقة بالجنسية السودانية، وذلك حتى إشعار آخر.

وبهذا القرار، يرتفع بذلك عدد الجنسيات الممنوعة من دخول الكويت إلا بموافقات أمنية إلى 8 جنسيات، وهي اللبنانية والسورية والعراقية والباكستانية والإيرانية والأفغانية واليمنية.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر أمنية، قولها، إن الاضطرابات الداخلية في السودان تقف وراء ذلك الإجراء، مشيرة إلى أن الإجراءات المتعلقة بأبناء الجالية السودانية، سواء الخاصة بسمات الزيارة بجميع أنواعها، العائلية والسياحية والخاصة والتجارية وسمات الالتحاق بعائل بأنواعها المختلفة للزوجة والأبناء أو لزوج على زوجته المعلمة، وتأشيرات العمل الخاصة بوزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم وقفها.

وبحسب “القبس”، فإن هذا الإجراء جرى اتباعه مع معظم الدول التي شهدت اضطرابات داخلية، وأن الهدف من وراءه يعود إلى أن عددا من الجاليات التي تحدث في بلادها اضطرابات وتظاهرات، تحاول وبشكل مكثف جلب أهاليها إلى الكويت عن طريق الزيارات والالتحاق بعائل والإقامات على الشركات، مما قد يتسلل بينهم مطلوبون لدى سلطات بلادهم، أو عناصر خطرة على الأمن، وهو الأمر الذي لا توافق عليه السلطات الأمنية من أجل حفظ الأمن الداخلي.

وأكدت المصادر أن من لديهم إقامات داخل البلاد من السودانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، ومن حقهم تجديد إقاماتهم.

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