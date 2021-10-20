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“رئاسة الحرمين” توفر 7 لغات عالمية لإرشاد المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية

“رئاسة الحرمين” توفر 7 لغات عالمية لإرشاد المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية

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“رئاسة الحرمين” توفر 7 لغات عالمية لإرشاد المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية

“رئاسة الحرمين” توفر 7 لغات عالمية لإرشاد المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية
رئاسة الحرمين
http://almnatiq.net/?p=1064776
محررو المناطق:

أكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن محمد المسعودي، أن وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، تقوم بدور بارز ومهم فيما يتعلق بترجمة المسائل الشرعية للزوار والمعتمرين، عبر برنامج “نرشدكم بلغتكم”.

وبحسب المسعودي، أُعدت الإدارة خطة متكاملة تهدف إلى تقديم الخدمة بتوزيع المترجمين على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين، وترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.

وأوضح مدير الشؤون التوجيهية والإرشادية، أنه يوجد سبع لغات عالمية يتم ترجمتها في موسم العمرة من خلال برنامج “نرشدكم بلغتكم” هي: (الإنجليزية- الأوردية- الفارسية- الفرنسية- التركية- الهوسا- البنغالية).

وأشار المسعودي، أن ترجمة هذه اللغات ستكون من خلال الإجابة عن أسئلة المعتمرين والزوار؛ وذلك بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة وكذلك عبر الروبوت التوجيهي والاتصال المرئي، والهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام.

وبحسب مدير الشؤون التوجيهية والإرشادية، بلغ عدد المستفيدين من ترجمة المسائل الشرعية خلال الربع الأول من السنة الهجرية ١٤٤٣هـ، (23.135) مستفيدًا عبر (٧) مواقع داخل المسجد الحرام.

وأكد المسعودي، أن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم كل ما يخدم الزوار والمعتمرين؛ حرصًا منها على إيصال الفتوى الشرعية الصحيحة، ولضمان شمولية الخدمات لكل القاصدين، وفق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله.

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