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بالأسماء.. مجلس الأمن يدرج 3 قيادات حوثية باليمن على القائمة السوداء

بالأسماء.. مجلس الأمن يدرج 3 قيادات حوثية باليمن على القائمة السوداء
مجلس الأمن
http://almnatiq.net/?p=1064777
المناطق- وكالات:

أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إدراج ثلاثة من قادة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، على القائمة السوداء.

وذكرت تقارير إعلامية، أن هذا التطور يأتي في إطار تهديد هؤلاء للسلم والأمن والاستقرار في اليمن، ما يعرضهم لتجميد الأصول في أنحاء العالم، وحظر السفر، وكذلك حظر الأسلحة.

وبحسب وكالات الأنباء، وافقت الدول الأعضاء بالمجلس، وعددها 15 دولة، بالإجماع على فرض عقوبات على محمد عبدالكريم الغماري، رئيس ما تسمى “هيئة الأركان العامة” الذي يقود هجوم مليشيات الحوثي على مأرب.

كما ضمت القائمة: يوسف المداني، وهو قائد قوات حوثية مكلفة بالهجوم إلى مأرب، وصالح مسفر صالح الشاعر، المتهم بمساعدة مليشيات الحوثي في الحصول على أسلحة مهربة.

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