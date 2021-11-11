معهد “ريادة” بنجران يطلق فعاليات ملتقى ريادة لتطوير مهارات رواد الأعمال

المناطق ـ نجران :

أطلق معهد ريادة الأعمال الوطني بنجران أمس، معسكر ريادة لتطوير مهارات رواد الأعمال، بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وذلك بفندق جلوريا إن نجران.

وأوضح مدير معهد ريادة بنجران صالح بن محمد آل سدران، أن الملتقى الذي يستمر على مدى يومين، يستهدف رواد ورائدات الأعمال والمهتمين بمجال ريادة لأعمال بالمنطقة، لتزويدهم بالركائز الأساسية في تأسيس المشاريع الخاصة بهم، وتبادُل الخبرات التي تُسهم بشكلٍ كبير في خلق بدايات صحيحة في مجال ريادة الأعمال، وتوضيح فكرة المعهد وإجراءاته في تمويل المهتمين من أصحاب المشاريع الريادية.