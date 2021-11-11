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أستراليا ضد السعودية.. أرنولد يعلن تشكيل منتخب “الكانجور” أمام “الأخضر”

أستراليا ضد السعودية.. أرنولد يعلن تشكيل منتخب “الكانجور” أمام “الأخضر”
http://almnatiq.net/?p=1064792
محررو المناطق:

أعلن غراهام أرنولد، مدرب المنتخب الأسترالي تشكيلة منتخب الكانجور الأساسية أمام السعودية، في مواجهة المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية، المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

ماثيو رايان- رايان غرانت- مارتين بويل- ماثيو ليكي- جيمس جيغو- أيدين هروستيتش- أوير مانبيل- عزيز بيهنيتش- هاري سوتار- ترينت ساينسبري- جاكسون إير فاين.

ويحل المنتخب السعودي ضيفا ثقيلا على منتخب أستراليا، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويبحث المنتخب السعودي عن تعزيز صدارته والابتعاد أكثر بالمركز الأول من خلال توسيع الفارق إلى 6 نقاط كاملة، برفع رصيده إلى 15 نقطة، ويجعل خصمه يتجمد رصيده عند 9 نقاط.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة جدول الترتيب المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة، ويليه منتخب أستراليا بـ9 نقاط، ثم عمان واليابان بـ6 نقاط لكل منهما، ثم الصين بـ3 نقاط وتتذيل فيتنام المجموعة بدون رصيد.

والأخضر هو المنتخب الوحيد في المجموعة الذي حقق العلامة الكاملة من مبارياته السابقة، إذ تضم المجموعة بجانب الأخضر: فيتنام وعمان واليابان والصين وأستراليا.

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