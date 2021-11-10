ما هي أسباب وأعراض متلازمة القولون العصبي وطرق علاجه؟.. “الصحة” توضح

محررو المناطق

قالت وزارة الصحة، إن متلازمة القولون العصبي هو اضطراب شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة وحالة مزمنة تتطلب التحكم بها مدى الحياة، موضحةً أن أسبابه تتضمن الضغوط حساسية أعصاب المعدة وتاريخاً عائلياً للإصابة بالقولون العصبي.

وأضافت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن أعراض متلازمة القولون العصبي، تبدأ بآلام المعدة خصوصاً بعد الأكل وشعور بالانتفاخ، وإسهال مفاجئ أو إمساك وشعور بعدم القدرة على إفراغ المعدة بالكامل أثناء التبرز.

ووجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للتعامل مع القولون العصبي منها: “تقليل الإسهال، عن طريق تقليل تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، وتجنب المنتجات التي تحتوي على محلي صناعي يسمى “السوربيتول”، مع تناول السوائل بكثرة لتجنب الجفاف.

كما نصحت بالإكثار من شرب الماء للمساعدة في زيادة ليونة البراز للتخلص من الإمساك، والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان مثل الشوفان والبقول والجزر والبطاطس المقشرة وبذور الكتان.