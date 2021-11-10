احدث الأخبار

ما هي أسباب وأعراض متلازمة القولون العصبي وطرق علاجه؟.. “الصحة” توضح
أبرز المواد
 أسعار الذهب اليوم بالمملكة تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 195,04 ريال
أبرز المواد
 “رئاسة الحرمين” توفر 7 لغات عالمية لإرشاد المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية
أبرز المواد
 “الدويش” يكشف السبب الرئيسي لإقالة عبدالغني وبيدرو من النصر
أبرز المواد
 معهد “ريادة” بنجران يطلق فعاليات ملتقى ريادة لتطوير مهارات رواد الأعمال
منطقة نجران
 بالأسماء.. مجلس الأمن يدرج 3 قيادات حوثية باليمن على القائمة السوداء
أبرز المواد
 مركز “التنمية” بحائل يناقش مع الجمعيات التعاونية صعوبات ومعوقات العمل
محليات
 الكويت تمنع السودانيين من دخول البلاد إلا بموافقات أمنية
أبرز المواد
 أمانة نجران تنفذ أكثر من 530 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية
محليات
 “الأخضر” أمام “الكنجارو” في تصفيات كأس العالم 2022.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا
أبرز المواد
 المملكة تحتل المركز الأول.. أفضل 10 دول لشراء منازل حول العالم بأقل تكلفة
أبرز المواد
 تعالج الحمى القرمزية والالتهاب الرئوي.. معلومات مهمة حول المضادات الحيوية
أبرز المواد
ما هي أسباب وأعراض متلازمة القولون العصبي وطرق علاجه؟.. “الصحة” توضح

ما هي أسباب وأعراض متلازمة القولون العصبي وطرق علاجه؟.. “الصحة” توضح

أبرز المواد
أسعار الذهب اليوم بالمملكة تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 195,04 ريال

أسعار الذهب اليوم بالمملكة تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 195,04 ريال

أبرز المواد
“رئاسة الحرمين” توفر 7 لغات عالمية لإرشاد المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية

“رئاسة الحرمين” توفر 7 لغات عالمية لإرشاد المعتمرين والزائرين بالمسائل الشرعية

أبرز المواد
“الدويش” يكشف السبب الرئيسي لإقالة عبدالغني وبيدرو من النصر

“الدويش” يكشف السبب الرئيسي لإقالة عبدالغني وبيدرو من النصر

أبرز المواد

ما هي أسباب وأعراض متلازمة القولون العصبي وطرق علاجه؟.. “الصحة” توضح

ما هي أسباب وأعراض متلازمة القولون العصبي وطرق علاجه؟.. “الصحة” توضح
متلازمة القولون العصبي
http://almnatiq.net/?p=1064799
محررو المناطق

قالت وزارة الصحة، إن متلازمة القولون العصبي هو اضطراب شائع يؤثر على الأمعاء الغليظة وحالة مزمنة تتطلب التحكم بها مدى الحياة، موضحةً أن أسبابه تتضمن الضغوط حساسية أعصاب المعدة وتاريخاً عائلياً للإصابة بالقولون العصبي.

وأضافت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن أعراض متلازمة القولون العصبي، تبدأ بآلام المعدة خصوصاً بعد الأكل وشعور بالانتفاخ، وإسهال مفاجئ أو إمساك وشعور بعدم القدرة على إفراغ المعدة بالكامل أثناء التبرز.

ووجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح للتعامل مع القولون العصبي منها: “تقليل الإسهال، عن طريق تقليل تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور، وتجنب المنتجات التي تحتوي على محلي صناعي يسمى “السوربيتول”، مع تناول السوائل بكثرة لتجنب الجفاف.

كما نصحت بالإكثار من شرب الماء للمساعدة في زيادة ليونة البراز للتخلص من الإمساك، والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان مثل الشوفان والبقول والجزر والبطاطس المقشرة وبذور الكتان.

 

روابط ذات صلة

وكيل الصحة يكشف عدد المتأخرين عن تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وكيل الصحة يكشف عدد المتأخرين عن تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا
حالة وفاة واحدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لإصابات كورونا في المملكة

حالة وفاة واحدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لإصابات كورونا في المملكة
49 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

49 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*