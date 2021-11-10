أسعار الذهب اليوم بالمملكة تواصل الصعود.. وعيار 21 يسجل 195,04 ريال

محررو المناطق:

واصلت أسعار الذهب اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021، ارتفاعها خلال التعاملات الصباحية،وذلك بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميًا.

حيث ارتفع جرام الذهب عيار 24 نحو 222,90 ريال (59,43 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق نحو 195,04 ريال (52,00 دولارا).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 167,18 ريال (44,57 دولار)، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 130,03 ريال (34,67 دولار).

وارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب إلى 6932 ريالا (1848 دولارا)، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 1560 ريال (416,03 دولار).