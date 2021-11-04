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“العدل”: مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب

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“العدل”: مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب

“العدل”: مركز المصالحة حقق التوافق بين الأزواج في 60 ألف طلب
وزارة العدل
http://almnatiq.net/?p=1064813
المناطق ـ واس:

حقق مركز المصالحة نجاحات اجتماعية بالوصول إلى التوافق بين الأزواج في أكثر من 60 ألف طلب متعلق بقضايا الطلاق والحضانة والنفقة والزيارة منذ فبراير 2020، حتى شهر سبتمبر من العام الجاري 2021.

وأوضحت وزارة العدل، أن الدعاوى المرتبطة بالطلاق وما يتصل به من طلبات الحضانة والزيارة والنفقة، بعضها تم التوصل فيها لاتفاق بين الزوجين بتراجعه عن الرغبة في الطلاق، فيما تم التوافق في طلبات الحضانة والزيارة والنفقة للدعاوى الأخرى التي لم يتوصل فيها الزوجان لاتفاق يثنيهم عن الطلاق.

وبدأ مركز المصالحة باستقبال دعاوى الطلاق قبل إحالتها إلى القضاء، وذلك منذ أن أصدر  وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, قرارًا يقضي بإضافة مادة للائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها.

ووضع القرار آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، وذلك بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الجلسة الأولى.

يذكر أن مركز المصالحة يستقبل عبر منصة تراضي taradhi.moj.gov.sa طلبات الصلح بخطوات يسيرة، إلى جانب ما يصل للمركز من طلبات صلح تحيلها المحاكم إلكترونيًا.

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