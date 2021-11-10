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بعد الموافقة على عملية فصلهما.. والد التوأم المصري “سارة وسلمى” يشكر قيادة المملكة وشعبها

بعد الموافقة على عملية فصلهما.. والد التوأم المصري “سارة وسلمى” يشكر قيادة المملكة وشعبها

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بعد الموافقة على عملية فصلهما.. والد التوأم المصري “سارة وسلمى” يشكر قيادة المملكة وشعبها

بعد الموافقة على عملية فصلهما.. والد التوأم المصري “سارة وسلمى” يشكر قيادة المملكة وشعبها
التوأم المصري
http://almnatiq.net/?p=1064829
محررو المناطق:

وجه والد التوأم السيامي المصري “سارة وسلمى”، الشكر لقيادة المملكة وشعبها؛ بعد الموافقة على إجراء عملية فصل التوأمين “سارة وسلمي” في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي وقت سابق، كان قد أعلن القسم الإعلامي لسفارة المملكة بالقاهرة، عن وصول التوأم السيامي المصري “سلمى وسارة” برفقة والديهما إلى الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بهذه المناسبة الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تأتي امتدادًا لما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود إنسانية كبيرة لرفع معاناة الإنسان أينما كان، كما تعكس الحرص الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة تجاه الأشقاء في مصر، وتؤكد العلاقة المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

ويُعد هذا التوأم هو الحالة رقم 118 التي وردت من 22 دولة حول العالم، جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.

 

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