أستراليا ضد السعودية.. رقم قياسي يحققه “رينارد” حال فوزه على “الكانجور”

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بات الفرنسي هيرڤي رينارد، مدرب المنتخب الوطني، قريبا من تحقيق إنجاز كبير، حال فوزه على المنتخب الأسترالي، في مواجهة المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية، المؤهلة لكأس العالم 2022.

وحال فوز منتخب الأخضر بقيادة رينارد، سيصبح المدرب الفرنسي في حاجة لتحقيق فوز وحيد ليتصدر قائمة المدربين الأجانب الأكثر تحقيقًا للفوز في تاريخ الأخضر، والتي يحتلها الهولندي فاندرليم الذي يملك 17 فوزا.

ويعد رينارد واحدا من أبرز مدربي القارة الآسيوية بعدما قدم مستويات رائعة رفقة الأخضر خلال 22 لقاء حتى الآن، ويملك المدرب الفرنسي 15 فوزا مع الأخضر حتى الآن، علما بأن المدرب البرازيلي الشهير أنجوس يمتلك 15 فوزا.

ويحتل منتخب السعودية صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة (العلامة الكاملة) ويأتي المنتخب الأسترالي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

من ناحية أخري، أعلن إيرڤي رينارد مدرب المنتخب الوطني تشكيلة الأخضر الأساسية، أمام المنتخب الأسترالي، في مواجهة المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية، المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاءت التشكيلة كالتالي: محمد اليامي- سلطان الغنام- علي البليهي- سلمان الفرج- عبدالإله المالكي- فرانس البريكان- سالم الدوسري- عبدالإله العمري- فهد المولد – محمد كنور.