“الأرصاد” تحذر: أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول ابتداء من الغد (فيديو)

محررو المناطق:

أوضح عقيل العقيل، المختص بالمركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة، متوقعًَا هطول أمطار غزير إلى متوسطة، وتساقط البرد وجريان السيول ابتداء من مساء غدًا الجمعة.

وقال “العقيل” في تصريحات متلفزة، “إنه بالنسبة للتوقعات على العاصمة الرياض خلال هذا الأسبوع، في الأجواء تميل للاستقرار بشكل عام وتميل للبرودة في المساء وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 19 درجة مئوية”.

وأضاف العقيل: “ابتداءاً من مساء يوم الجمعة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار ويتوقع هطول غزير إلى متوسط للأمطار، وقد تكون الأمطار غزيرة على سواحل تبوك وينبع، وبدءاً من السبت تتأثر منطقة مكة وسواحلها بما فيها محافظة جدة، وكذلك تتأثر منطقة الباحة بالإضافة إلى المناطق الداخلية منها.

ومن ناحية أخرى، أعلن المركز الوطني للأرصاد،، تقريرًا بشأن عن حالة الطقس اليوم الخميس، متوقعًا انخفاض في درجات الحرارة على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.

وقال “الوطني للأرصاد”، إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على وسط وأجزاء من شرق المملكة. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية شرقاً بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية غرباً بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.