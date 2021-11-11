إصابة حارس المنتخب وتغيبه عن مباراة أستراليا.. وبيان عاجل يكشف التفاصيل

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تعرض حارس مرمى المنتخب الوطني، فواز القرني، لإصابة في الفخذ الأيمن خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وبعد الكشف وإجراء أشعة الرنين المغناطيسي، اتضح عدم قدرة اللاعب على المشاركة في مباراة اليوم، أمام منتخب أستراليا.

📝 | تعرض حارس مرمى المنتخب الوطني “فواز القرني” لإصابة في الفخذ الأيمن خلال الحصة التدريبية الأخيرة، وبعد الكشف وأجراء أشعة الرنين المغناطيسي اتضح عدم قدرة اللاعب على المشاركة في مباراة اليوم. pic.twitter.com/I6DhOfHi4Q — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 11, 2021

وفي وقت سابق، أعلن إيرڤي رينارد مدرب المنتخب الوطني تشكيلة الأخضر الأساسية، أمام المنتخب الأسترالي، في مواجهة المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية، المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاءت التشكيلة كالتالي: محمد اليامي- سلطان الغنام- علي البليهي- سلمان الفرج- عبدالإله المالكي- فرانس البريكان- سالم الدوسري- عبدالإله العمري- فهد المولد – محمد كنور.

ويحل الأخضر ضيفا ثقيلا على منتخب أستراليا، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022. ويبحث المنتخب السعودي عن تعزيز صدارته والابتعاد أكثر بالمركز الأول من خلال توسيع الفارق إلى 6 نقاط كاملة، برفع رصيده إلى 15 نقطة، ويجعل خصمه يتجمد رصيده عند 9 نقاط.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة جدول الترتيب المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة، ويليه منتخب أستراليا بـ9 نقاط، ثم عمان واليابان بـ6 نقاط لكل منهما، ثم الصين بـ3 نقاط وتتذيل فيتنام المجموعة بدون رصيد.

والأخضر هو المنتخب الوحيد في المجموعة الذي حقق العلامة الكاملة من مبارياته السابقة، إذ تضم المجموعة بجانب الأخضر: فيتنام وعمان واليابان والصين وأستراليا.