قناة مفتوحة تذيع مباراة المنتخب الوطني وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022

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يحل المتتخب الوطني، ضيفا ثقيلا على منتخب أستراليا، ضمن مباريات المجموعة الثانية، من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022. ويبحث المنتخب السعودي عن تعزيز صدارته والابتعاد أكثر بالمركز الأول من خلال توسيع الفارق إلى 6 نقاط كاملة، برفع رصيده إلى 15 نقطة، ويجعل خصمه يتجمد رصيده عند 9 نقاط.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة جدول الترتيب المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة، ويليه منتخب أستراليا بـ9 نقاط، ثم عمان واليابان بـ6 نقاط لكل منهما، ثم الصين بـ3 نقاط وتتذيل فيتنام المجموعة بدون رصيد.

والأخضر هو المنتخب الوحيد في المجموعة الذي حقق العلامة الكاملة من مبارياته السابقة، إذ تضم المجموعة بجانب الأخضر: فيتنام وعمان واليابان والصين وأستراليا.

موعد مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم 2022

تقام مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم 2022 على استاد ويسترن سيدني، في الساعة 12:10 ظهرً الخميس 11 نوفمبر بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة و10 دقائق ظهرا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم 2022

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة SSC7 داخل المملكة العربية السعودية، وعلى قناة أبوظبي آسيا 1 داخل الإمارات.

موعد مباراة أستراليا والسعودية في تصفيات كأس العالم 2022

وأعنلت قناة AFC Asian Cup عن إذاعة مباراة أستراليا أمام منتخب السعودية، ضمن مباريات المجموعة الثانية، من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ويمكن متابعة المباراة عبر الرابط التالي: ويمكنكم مشاهدة المباراة بالضغط هنا.